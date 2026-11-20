Песков: Путин и Трамп не говорили о прямых авиарейсах между РФ и США

Фото: www.globallookpress.com/The Kremlin Moscow

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Двусторонние переговоры лидеров стран прошли на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поднимали вопрос восстановления прямого авиасообщения между странами во время встречи в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

На вопрос журналистов, обсуждалась ли возможность возобновления прямых перелетов между Россией и Соединенными Штатами, представитель Кремля ответил однозначно.

«Нет», — сказал Песков.

Двусторонние переговоры Путина и Трампа прошли 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Встреча продолжалась приблизительно 35–40 минут.

Как ранее пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, беседа носила подготовительный характер перед трехсторонними переговорами с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений, однако основной темой, по словам Ушакова, стало украинское урегулирование. При этом он отметил, что каких-либо особенно важных заявлений по итогам разговора не прозвучало. В начале встречи Трамп назвал свои отношения с Путиным отличными, назвал российского лидера своим другом и заявил, что рассчитывает на продуктивный разговор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.