Фото: Reuters/Aaron Schwartz

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Лидер Белого дома присоединился к разговору европейских союзников с борта президентского самолета, возвращаясь из Китая.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами выразил недовольство их расходами на военную поддержку Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, Трамп присоединился к разговору участников «коалиции желающих» с борта президентского самолета, возвращаясь из Китая. Он скептически оценил планы европейских государств направить Киеву новые крупные пакеты финансовой помощи и поставил под сомнение необходимость выделения дополнительных миллиардов долларов.

Спецпосланник США Стив Уиткофф, присутствовавший на встрече вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером заявил, что президент дал инструкции делать все возможное для прекращения конфликта.

Владимир Путин и Дональд Трамп 19 ноября провели двусторонние переговоры в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. В начале протокольной части главы государств обменялись рукопожатиями и поприветствовали друг друга. Президент США назвал российского лидера своим другом, а отношения с ним охарактеризовал как отличные. Эта встреча, по сообщениям западных СМИ, вызвала нервозность в Европе.

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