Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Глава ведомства также отметил, что жители других государств переезжают в Россию ради самореализации.

Западные страны отдаляются от собственных культурных и исторических корней, а в общественной жизни все шире распространяются сатанинские* ценности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Спас», приуроченном к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По мнению дипломата, подобные изменения затрагивают не только повседневную жизнь, но и искусство, литературу и культуру. Лавров считает, что происходящее заставляет многих людей, в том числе жителей западных государств, задумываться о том, в каких условиях они хотят жить и воспитывать детей.

«Уже упоминавшийся мной процесс отхода Запада от своих корней, распространение там сатанинских „ценностей“ (если это можно так назвать) в жизни, культуре, искусстве, литературе — все это показывает нормальным, вменяемым людям в различных странах, в том числе и на Западе, что это — не то, чему они хотели бы посвятить свою жизнь и как бы они хотели воспитывать своих детей», — подчеркнул министр.

Лавров также обратил внимание на переезд граждан западных стран в Россию. По его словам, здесь иностранцы получают возможность реализовать свой потенциал, оставаясь приверженцами традиционных ценностей.

Именно этим глава МИД объяснил привлекательность России для переселенцев. Как отметил дипломат, страна способна быть одновременно «крепостью» для своих граждан и «причалом» для тех, кто приезжает из-за рубежа.

Лавров уже не впервые говорит о сатанинских ценностях Запада. В апреле на приеме по случаю православной Пасхи он указывал на бурный расцвет этого явления в некоторых европейских странах. Тогда поводом стали работы по «инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых» в Киево-Печерской лавре, которые министр назвал «узаконенным святотатством», совершаемым при поддержке ряда европейских государств. Видео: Сергей Лавров про бурный расцвет сатанизма на Западе | МИД России и новости политики.

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* — Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено на территории России.



