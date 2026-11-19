Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Russian President officia

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Президент США назвал реакцию российского коллеги понятной. В этот же день Путин пообещал ответить на удары.

Президент США Дональд Трамп назвал объяснимым возмущение российского коллеги Владимира Путина действиями Киева после атак на Крымский мост. Об этом глава Белого дома заявил 19 ноября в интервью телеканалу NBC.

«Путин был крайне возмущен [президентом Украины Владимиром] Зеленским из-за той атаки на Крымский мост. Вполне понятно, почему Путин так отреагировал», — сказал Трамп.

В тот же день Владимир Путин заявил, что после ударов по переправе Москва не намерена заключать договоренности о прекращении огня в различных сферах.

Президент России также предупредил о подготовке ответных действий. По его словам, последствия для Киева окажутся более болезненными, чем ущерб, нанесенный Крымскому мосту.

Что известно об атаках на Крымский мост

Об очередной атаке на переправу 19 ноября рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

До этого, 16 и 17 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также нанесли удары по мосту. В связи с произошедшим Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте.

Между тем 18 ноября вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил о возможности восстановления поврежденного объекта в короткие сроки. Он уточнил, что план соответствующих работ согласован, а ситуация находится под контролем правительства.

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