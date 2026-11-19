Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Эксперту по международной безопасности было 50 лет.

Эксперт в области международной политики и бывший заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов умер в возрасте 50 лет. Информацию о его смерти 19 ноября опубликовал Аналитический центр ВЦИОМ в своем Telegram-канале.

В организации выразили соболезнования в связи с кончиной многолетнего коллеги, отметив его вклад в изучение международной и европейской безопасности, а также внутренней и внешней политики России.

«С глубокой скорбью Аналитический центр ВЦИОМ сообщает о кончине Дмитрия Поликанова — нашего дорогого коллеги и друга», — говорится в заявлении.

Профессиональная деятельность Поликанова была связана с аналитикой, государственной службой и образованием. За годы работы он подготовил свыше 100 научных и аналитических публикаций, а также преподавал в МГИМО и Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

В начале 2000-х годов Поликанов работал во ВЦИОМ. С 2003 по 2006 год он возглавлял направление международных и общественных связей, а затем стал членом Научного совета организации. Связь с аналитическим центром эксперт сохранял и в последующие годы.

Позднее он занимал должность заместителя главы Россотрудничества — федерального агентства, отвечающего за взаимодействие со странами СНГ, соотечественниками за рубежом и международное гуманитарное сотрудничество.

Информация о том, где и когда состоится церемония прощания с Дмитрием Поликановым, будет опубликована позднее.

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