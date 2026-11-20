Фото, видео: 5-tv.ru

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Что принесут ближайшие семь дней и когда звезды будут особенно благосклонны?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 23 по 29 ноября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».

Узнать больше о том, что такое «Бацзы», можно здесь.

Эта неделя напоминает зебру из анекдота: очень сильные, позитивные дни чередуются с отчаянно негативными. Планируйте дела на вторник, среду и воскресенье. Приложите максимум усилий, чтобы ничего важного не касаться в субботу и пятницу. А в дни без богатства — четверг и пятницу — поберегите кошелек.

Понедельник, 23 ноября

День Золотого Быка

Фото: 5-tv.ru

Средний день, подойдет для сбора долгов и операций по недвижимости. Будьте внимательнее в финансовых вопросах — велик риск допустить неприятные ошибки. Также излишне активные могут получить травмы, особенно ног из-за структуры Зеленый дракон повреждает ногу. Если организм будет давать сигналы — обязательно прислушайтесь, лишний раз проверить здоровье будет уместно. Этот день проходит под сильным влиянием Венеры, которая любит четкость, планирование в решении любых вопросов. И несмотря на то, что общие энергии дня стагнирующие, вялые и застойные, он очень располагает к тому, чтобы тщательнее прорабатывать все свои планы.

Совет книги перемен: дважды проверяйте информацию, которую получаете сегодня. То, что кажется на первый взгляд, может не соответствовать действительности.

Вторник, 24 ноября

День Водного Тигра

Фото: 5-tv.ru

Освещается звездами небесное богатство и небесный успех. Большинство дел этого дня могут пройти благополучно. Хорошее время для того, чтобы начинать важные проекты.

Особенно учитывая сильное влияние Солнца, которое наделяет этот день дополнительными позитивными свойствами и поддержкой. Однако вопросы здоровья лучше решать в другой день из-за звезды болезней. Для остальных дел он весьма неплох.

Совет книги перемен: ищите единомышленников, подбирайте общую почву для взаимодействия. Только вместе вы сможете прийти к успеху.

Среда, 25 ноября

День Водного Кролика

Фото: 5-tv.ru

Благоприятный день для свадьбы, переезда, путешествий, старта бизнеса, заключения договора с партнерами. Очень хороший день для земляных работ. Если есть возможность, обязательно посадите дерево или куст — это сулит дополнительные бонусы от звезд. Луна оказывается в прекрасной стоянке Стена и защищает от внешних негативных влияний, отражает плохие энергии как стена. Очень хорошая стоянка, покровитель литературы и искусства, помогает расширять владения, строить и вообще способствует успешному освоению всего нового. Немного смуты вносит созвездие Темного воина, который может дать недопонимание, туман в голове. Но это негативное действие крайне незначительно, особенно учитывая то, что день входит в великолепное сочетание трех гармоний — отличное сочетание для всех взаимодействий с людьми.

Совет книги перемен: подстраивайтесь под ситуацию, сейчас не время диктовать свои правила.

Четверг, 26 ноября

День Деревянного Дракона

Фото: 5-tv.ru

День без богатства. Но с прекрасными звездами. Очень хорошее время для налаживания связей, переговоров, публичных выступлений, переезда в новый дом, земляных работ, начало ремонта также хорошо пройдет в это время. Только не касайтесь финансовых вопросов, есть риск, что они будут решаться не в вашу пользу, вас могут обсчитать, назвать более высокую цену, при перемещениях крупных сумм могут возникать трудности. Лучше все финансовые операции проводить в другое время. Остальные дела начатые сегодня имеют все шансы на успех, благодаря направляющей матрице Джи Фу.

Совет книги перемен: оставайтесь в стороне от назревающих или активных конфликтов. Наблюдайте из своего командного пункта, не становясь частью разрушительных действий.



Пятница, 27 ноября

День Травяной Змеи

Фото: 5-tv.ru

Китайские мастера называют его Днем Малого красного охвата, однако звезда небесной добродетели пытается несколько сгладить негатив дня. Однако это день разрушителя и день без богатства, к тому же он проходит под негативным созвездием Крюка — не получится его провести с пользой. Он может навредить здоровью, да и вообще лучшее его применение — завершение какого-то курса, цикла, проекта, расставание, очищение, избавление от чего-то. Начинать что-то важное не получится совершенно точно.

Совет книги перемен: Не время действовать, дождитесь более подходящего периода для активности.



Суббота, 28 ноября

День Огненной Лошади

Фото: 5-tv.ru

Супер-неблагоприятный день, день потери. Здесь присутствуют факторы, которые могут попытаться сгладить негативные энергии дня, однако формула потери все же сильнее. Древние мастера называют его супер-неблагоприятным. К тому же, этот день дублирует энергии года, поэтому может давать ошибки, разночтения, неточности и прочие гадости.

Совет книги перемен: приготовьтесь к кризис-менеджменту, внешние силы играют против вас, а трудности — это лишь проверка на прочность.



Воскресенье, 29 ноября

День Огненной Козы

Фото: 5-tv.ru

Один из лучших дней на неделе. Звезды будто бы дают утешительный приз после сразу трех дней с серьезными оговорками. Очень хорошо в такой день начинать бизнес, заключать брачный союз, о чем-то договариваться, стартовать с проектом, переезжать в новый дом, решать сложные задачи. Отличный день для публичных презентаций. Дополнительную поддержку этому дню оказывает звезда благородного человека и спец-структура Божественный обман. Прекрасное время для того, чтобы заниматься саморазвитием, медитациями и духовным ростом.

Совет книги перемен: вам следует исправить ошибки прошлого, найти и пересобрать несовершенства, случившиеся раньше.

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