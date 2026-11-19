Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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За безобидным желанием проверить соцсети могут скрываться причины, о которых человек не всегда догадывается.

Постоянный просмотр социальных сетей и привычка быть на связи круглосуточно могут усиливать тревожность и приводить к хроническому стрессу. Об этом 5-tv.ru рассказала клинический психолог, гипнотерапевт и системный психолог Марина Философ.

По словам специалиста, многие не выпускают телефон из рук даже после работы. Они продолжают читать сообщения, отвечать на вопросы и смотреть видео, из-за чего не могут полноценно отдохнуть.

«То есть психика человека получается, что никогда не отдыхает. Никогда идет просто просмотр роликов. Никогда человек находится на связи онлайн 24/7», — отметила эксперт.

Психолог объяснила, что длительный стресс может ухудшить память, внимание и восприятие информации. Человек становится более раздражительным или, наоборот, ему сложнее реагировать на происходящее. Со временем постоянное напряжение может отразиться и на физическом здоровье.

Чтобы избежать таких последствий, Философ советует задуматься, действительно ли нужно постоянно отвечать на сообщения. Особенно это касается времени после окончания рабочего дня. По ее словам, важно понять, изменится ли что-то серьезное, если отложить ответ на 15 минут или час.

Также специалист рекомендует следить за тем, зачем человек берет телефон в руки. Иногда это действительно необходимость, но часто люди просто хотят полистать ленту и отвлечься.

«Я сейчас зачем взяла телефон? Действительно ли поработать? Или я так развлекаюсь? Или я просто посмотреть? Для чего?» — такие вопросы психолог советует задавать себе.

Еще один совет — не пользоваться телефоном хотя бы за час до сна и не проверять сообщения сразу после пробуждения. Лучше дать себе время спокойно начать и закончить день.

Философ считает, что за постоянным желанием сидеть в социальных сетях могут скрываться усталость, тревога и нехватка радости в жизни. Иногда человек пытается таким образом отвлечься от собственных проблем и переживаний.

«Очень часто за тем, что человек постоянно убегает в телефон, пытается получить вот этот дофамин через социальные сети. Вскрывается боль человека от невозможности быть в контакте с собой. Убегание от своей реальности», — объяснила эксперт.

Вместо бесконечного просмотра роликов психолог советует искать другие способы отдохнуть.

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