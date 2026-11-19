Мошенники обманули геймеров на десятки тысяч рублей перед выходом GTA 6

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Поклонникам популярной видеоигры предлагают оформить покупку еще до официального старта продаж. За заманчивыми объявлениями могут скрываться аферисты. Один из пострадавших рассказал 5-tv.ru

Мошенники обманывают российских геймеров, продавая PlayStation под видом оригинальных приставок с доставкой из США. На фоне ажиотажа перед выходом GTA 6 покупатели переводят продавцам десятки тысяч рублей, но остаются без техники и денег. Об этом 19 ноября в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал житель Казани Аман, который потерял 49 тысяч рублей при покупке консоли через крупную онлайн-площадку для размещения объявлений.

Выгодная цена и сотни положительных отзывов

Аман решил заранее приобрести PlayStation 5 на фоне ожидания выхода GTA 6. Продавца он нашел на площадке популярных сервисов объявлений. Магазин привлек покупателя привлекательной ценой, высоким рейтингом — 4,9 звезды — и сотнями положительных отзывов с фотографиями. Дополнительное доверие вызывал профиль, зарегистрированный еще в 2014 году.

Мужчина рассчитывал сэкономить около 20 тысяч рублей, заказав приставку с доставкой из США.

«Я заплатил 49 тысяч рублей. Сроки доставки были 20 рабочих дней, но потом в процессе добавили еще 10 рабочих дней, объяснив это сложностями с логистикой между США и Россией», — рассказал Аман.

Обещания доставки растянулись на месяцы

Однако получить заказ в обещанный срок покупателю не удалось. Продавцы постоянно переносили дату доставки, ссылаясь на проблемы с транспортной компанией и большую загруженность.

Несколько раз мужчине обещали отправить приставку буквально на следующий день, но каждый раз просили подождать еще. В подтверждение своих слов Аман показал 5-tv.ru переписку с магазином.

Первоначально продавцы создавали впечатление надежной компании: предоставляли трек-номер, сообщали о перемещении посылки и прохождении таможни. В Telegram работал канал, где покупатели делились впечатлениями о заказах. Однако позже комментарии закрыли, а в сети начали появляться массовые жалобы.

«В конечном итоге я остался без денег и без приставки», — поделился пострадавший.

Тысяча человек остались без заказов

По словам Амана, впоследствии выяснилось, что положительные отзывы на площадке могли быть куплены за деньги. За публикацию одного такого отзыва, как утверждает собеседник, предлагали от пяти до десяти тысяч рублей.

Масштаб проблемы оказался значительно больше одной неудачной покупки. В общем чате пострадавших, по словам мужчины, состояли более тысячи человек. Среди них — жители разных регионов России и даже иностранные граждане.

При этом некоторые покупатели рассказывали, что их первые заказы действительно приходили, однако последующие отправления они так и не получили.

Сам Аман признается, что никаких очевидных признаков обмана не заметил. Продавцы регулярно публиковали видео распаковок, поддерживали связь с клиентами и демонстрировали положительные отзывы. Именно это создавало впечатление надежного магазина.

Пострадавшие обратились в полицию

После массовых жалоб продавцы, по словам собеседника 5-tv.ru, опубликовали сообщение с признанием проблем и обещаниями разобраться в ситуации. Однако деньги покупателям так и не вернули.

Аман уже обратился в полицию с заявлением. Сейчас пострадавшие объединяются в общих чатах, собирают информацию и пытаются добиться возврата средств.

История показывает, что высокий рейтинг, давняя регистрация аккаунта, фотографии довольных покупателей и привлекательная цена сами по себе не гарантируют надежность продавца. Особенно осторожными стоит быть при заказе дорогостоящей электроники из-за рубежа с полной предоплатой.

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