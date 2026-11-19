Врач Тарасова: кашель и бронхит могут отступить после отказа от курения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Кашель и воспаление могут отступить уже через несколько месяцев, но некоторые последствия останутся навсегда.

Кашель, бронхит и воспаление легких могут уменьшиться уже через несколько месяцев после отказа от курения. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-пульмонолог Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Табачный дым содержит токсичные вещества и тяжелые металлы. Они повреждают клетки легких и вызывают постоянное воспаление. Кроме того, горячие газы и химические соединения травмируют легочную ткань.

Особенно опасными могут быть кальян и вейпы. По словам врача, даже при небольшом стаже курения кальяна у человека могут появиться хронический кашель и снижение общей емкости легких. Это значит, что орган начинает хуже справляться со своей работой.

«Первые изменения в легких могут начаться уже через несколько месяцев регулярного курения, но они часто обратимы», — отметила Тарасова.

Однако не все последствия курения можно устранить. Эмфизема, при которой разрушаются альвеолы, и фиброз, при котором на месте здоровой ткани появляются рубцы, обычно развиваются годами. Такие повреждения остаются на всю жизнь. Не исчезают и предраковые изменения.

При этом тяжелое поражение легких может произойти гораздо быстрее. Врач привела в пример вейпинг. Даже один эпизод сильного повреждения легочной ткани способен привести к необратимым последствиям.

Полный отказ от курения и вдыхания аэрозолей помогает снизить воздействие токсичных веществ на легкие. Причем пользу можно получить даже после многих лет вредной привычки.

«Кашель, бронхит, воспаление и частичное снижение легочной функции могут уменьшиться через месяцы после отказа от курения», — заключила врач.

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