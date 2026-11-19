Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению телеведущей, увлечения не должны становиться поводом для ссор и взаимных запретов.

Увлечение новой игрой GTA 6 не должно становиться поводом для семейных запретов и конфликтов. Об этом Life.ru рассказала телеведущая и сваха Роза Сябитова.

«В конце концов, мужчина вошел в семью, а не в тюрьму, и жена не является его надзирателем, который определяет, сколько ему сидеть за компьютером и сколько денег туда вкладывать. Это вопрос выбора и личных границ. Сколько играть, что покупать и чем заниматься в свое личное время — решает сама семья», — сказала Сябитова.

Телеведущая отметила, что сегодня видеоигры стали большой индустрией с профессиональными соревнованиями, поэтому относиться к ним как к бесполезной трате времени неправильно.

Сябитова считает, что запреты должны работать в обе стороны. Если мужчинам нельзя тратить деньги на приставки и игры, то тогда женщинам тоже можно запретить покупать дорогие сумки и ходить к косметологам. По мнению свахи, каждый сам должен решать, на что тратить деньги, а семейные вопросы нужно обсуждать вместе.

При этом телеведущая не оправдывает тех, кто проводит за компьютером все свободное время. Играть по 10–15 часов в день, особенно если это не приносит заработка, — уже перебор. А вот пара часов за приставкой после общения с женой и детьми вполне допустима.

В качестве примера Сябитова привела свою дочь и зятя. Они вместе играют в видеоигры и сами решают, сколько времени этому уделять.

GTA 6 вышла 19 ноября, и ее релиз вызвал настоящий ажиотаж. Поклонники ждали продолжения больше десяти лет: предыдущая часть серии появилась еще в 2013 году, поэтому многие заранее взяли отгулы, чтобы провести время за игрой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.