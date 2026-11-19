Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Аферисты используют ажиотаж вокруг игры и предлагают купить ее дешевле. Специалист по кибербезопасности рассказал, как не потерять деньги.

Мошенники придумали схемы обмана с помощью долгожданной видеоигры Grand Theft Auto VI, которая вышла 19 ноября. Аферисты используют ажиотаж и предлагают игрокам купить игру дешевле или решить вопрос с оплатой. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор АО «Элвис-Плюс» Алексей Бражкин.

Поддельные сервисы пополнения кошельков

Один из способов обмана связан с поддельными сервисами пополнения игровых кошельков. Ранее компания F6 обнаружила фальшивую площадку, которая предлагала перевести деньги на баланс PlayStation Store с небольшой комиссией.

Пользователям обещали зачисление средств за несколько минут, однако после оплаты мошенники получали данные банковских карт и похищали деньги.

Фальшивые предзаказы и несуществующие коды

Еще одна схема предполагает продажу несуществующих кодов активации и оформление фиктивных предзаказов. Как предупреждали специалисты «Лаборатории Касперского», подобные сайты могут практически полностью копировать дизайн популярных игровых магазинов и использовать официальные рекламные изображения.

При этом стоимость игры не обязательно будет подозрительно низкой. Аферисты могут устанавливать обычные цены, чтобы не вызывать сомнений у покупателей.

«Здесь происходит подмена: человек узнает название игры, логотип и привычное оформление, а доверие автоматически переносит на незнакомого продавца. Желание поскорее начать играть может дополнительно ослабить внимание к деталям», — объяснил Бражкин.

Как защититься от мошенников при покупке GTA 6

Эксперт посоветовал внимательно проверять адрес сайта и информацию о продавце. Особенно осторожно следует относиться к ссылкам из мессенджеров, которые сразу перенаправляют на страницу ввода банковских данных.

Если подтвердить подлинность магазина не удается, от покупки лучше отказаться. Сведения о доступных версиях GTA 6 и способах оплаты специалист рекомендует сверять с официальными ресурсами Rockstar и игровых платформ.

Кроме того, нельзя передавать посторонним пароли, коды подтверждения и устанавливать неизвестные программы по ссылкам из рекламы или переписки.

Ажиотаж вокруг выхода GTA 6

GTA 6 стала культурным феноменом: почти каждый пятый опрошенный американский работник с фиксированной зарплатой планирует взять выходной в день релиза. В России фанаты согласовывают отпуска еще с августа, а в соцсетях гуляют шуточные заявления с просьбой освободить их «из-за приезда американских родственников».

По оценкам аналитической фирмы Sensor Tower, к 3 ноября предварительные цифровые заказы игры могли принести около 751 миллиона долларов. Всего игроки оформили примерно 7,7 миллиона предзаказов на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На старте GTA 6 выйдет только на этих консолях, компьютерная версия пока не анонсирована.

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