Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Глава государства высказался об отношениях Киева и Евросоюза.

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное размещение европейских военных на территории Украины станет серьезной угрозой и потребует особого внимания Москвы. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» о перспективах вступления Украины в ЕС и изменении характера объединения, которое становится все больше военно-политическим, нежели экономическим.

«Если народы Европы хотят кормить Украину — то пожалуйста, это их дело», — сказал российский лидер, отметив, что вопрос полноценного присоединения Киева к Евросоюзу касается прежде всего самого объединения и Украины.

При этом Путин подчеркнул, что возможное военное сотрудничество европейских стран с Киевом вызывает обеспокоенность российской стороны. Москва считает неприемлемым размещение любых иностранных войск на украинской территории.

«Чего мы слышим от европейцев? Мы хотим прекращения войны, но после этого мы сразу введем войска. Ну что же это такое? Значит, они что нам говорят? Что мы не допустим мира на Украине — вот чего они нам говорят», — заявил президент.

По словам главы государства, именно такие заявления европейских представителей ставят под сомнение их заинтересованность в урегулировании конфликта. Путин сообщил, что российская сторона пригласила представителей Евросоюза в Москву для обсуждения этих вопросов, в том числе гарантий безопасности России, Украины и Европы в целом.

Москва неоднократно выступала против размещения иностранных военных контингентов на Украине, считая подобные действия угрозой российской безопасности.

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