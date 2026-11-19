Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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В каком случае лучше выбирать твердую денежную сумму?

После развода бывшие мужья с оформленным ИП часто занижают выручку, чтобы платить копеечные алименты. Юрист Елена Могилевская рассказала URA.RU, как взыскать с предпринимателя реальные суммы и почему в таком случае лучше выбирать твердую денежную сумму.

Что можно требовать от ИП

По закону алименты можно взыскать в долях от дохода, в твердой денежной сумме или одновременно — и в долях, и в фиксированном размере.

Если один родитель понимает, что второй родитель, будучи ИП, скрывает заработки, разумнее сразу позаботиться о фиксированной сумме, которая не зависит от дохода плательщика, говорит юрист. Иначе, по ее словам, алименты могут оказаться крошечными и не покрывать даже малой части расходов на ребенка.

С чего начать

Для начала важно установить доходы предпринимателя и определить сложившийся уровень обеспеченности ребенка. Бывает, что доходы на самом деле большие: если взыскивать алименты в долях, сумма окажется приличной и достаточной для содержания ребенка.

Но если предприниматель скрывает доход, нужно исследовать другие документы — движение денег по банковским счетам, наличие недвижимости, машин и даже кредитов. Возможно, расходы ИП красноречиво расскажут о его настоящих доходах, а не о тех, которые он решит показать суду.

Что подготовить для суда

При взыскании алиментов в твердой сумме матери нужно собрать для суда:

документы о расходах на ребенка (питание, одежда, обувь, медицинские и прочие расходы);

документы об имущественном положении семьи — доходы матери, платежи по ипотеке, расходы на ЖКХ, транспорт и т. д.;

документы о состоянии здоровья ребенка и матери, если от этого зависит размер алиментов;

другие документы, которые могут быть важными для дела.

Суд по своей инициативе не обязан запрашивать эти документы — действует принцип состязательности сторон. Поэтому родителю нужно подавать ходатайства об истребовании доказательств, которые он сама не в силах собрать.

«Суд по ходатайствам <…> может направить необходимые запросы. Из ответов на них можно будет сделать выводы, как обстоит ситуация с доходами ИП на самом деле», — сказала Могилевская.

В делах о взыскании алиментов с индивидуального предпринимателя, который скрывает реальный доход, второму родителю стоит предоставить в суд доказательства уровня обеспеченности ребенка во время брака. Например, семья регулярно выезжала на отдых, ребенок посещал бассейн, учился в платной школе, занимался в платных кружках, лечился в частных клиниках. А после развода доход ИП вдруг «обнулился». Все это — аргументы для установления алиментов в твердой сумме.

На какую сумму можно рассчитывать

По закону родители имеют равные права и обязанности, напоминает Могилевская. Если на ребенка в месяц для поддержания сложившегося уровня его обеспеченности требуется, к примеру, два прожиточных минимума, и это подтвердили документами, суды обычно взыскивают половину — один прожиточный минимум. Эта сумма подлежит индексации пропорционально увеличению прожиточного минимума ребенка.

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