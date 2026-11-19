При покупке кухонной вытяжки нужно оценить его производительность

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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На что обратить внимание перед походом в магазин?

При выборе кухонной вытяжки важно учитывать не только внешний вид и цену. Если ошибиться с мощностью, размером или способом отвода воздуха, прибор не справится с запахами и паром. В результате жир будет оседать на мебели, стенах и потолке. О самых распространенных ошибках при покупке вытяжки рассказали в URA.RU.

Выбрать неподходящий тип вытяжки

Сначала нужно решить, какая конструкция подойдет для кухни. Подвесные модели отличаются простотой и доступной ценой. Встраиваемые прячутся в кухонный шкаф. Купольные и наклонные вытяжки часто становятся заметной частью интерьера. Островные устанавливают над плитой, которая находится в центре помещения.

Не стоит переплачивать за дорогую конструкцию, если для вашей кухни достаточно простой модели. Главное, чтобы вытяжка подходила по размеру и мощности.

Ошибиться с производительностью

Слабая вытяжка не сможет очистить воздух в большой кухне. Чтобы подобрать подходящую мощность, нужно умножить объем помещения на 12.

Например, для кухни площадью десять квадратных метров с потолками высотой 2,7 метра потребуется производительность около 324 кубических метров в час. Если вы часто готовите и жарите продукты, стоит предусмотреть запас мощности в 20–30%.

Перед покупкой обязательно проверьте характеристики прибора.

Не учесть способ отвода воздуха

Вытяжки бывают проточными, рециркуляционными и комбинированными. Проточные модели выводят загрязненный воздух в вентиляционный канал. Рециркуляционные пропускают его через фильтры и возвращают обратно в помещение.

Если в квартире есть возможность подключить вытяжку к вентиляции, стоит рассмотреть проточную модель. Если такого доступа нет, подойдет рециркуляционная вытяжка с угольным фильтром.

Купить слишком узкую модель

Ширина вытяжки должна быть не меньше ширины варочной поверхности. Например, для плиты шириной 60 сантиметров подойдет вытяжка такого же размера. Для поверхности шириной 90 сантиметров лучше выбрать модель шириной 90 сантиметров.

Если прибор окажется уже плиты, часть пара и жира будет проходить мимо. В результате загрязнения быстрее появятся на кухонной мебели и стенах.

Забыть об уровне шума и правильной установке

Громкая вытяжка может превратить приготовление ужина в настоящее испытание. Поэтому перед покупкой стоит проверить уровень шума в технических характеристиках. В качестве ориентира можно рассматривать модели с показателем до 55 децибел на максимальной скорости.

Не менее важен монтаж. Вытяжку нельзя устанавливать наугад. Оптимальная высота — 65–75 сантиметров от плиты. Однако точное расстояние зависит от типа варочной поверхности и требований производителя. Слишком высокое положение ухудшит захват пара, а слишком низкое может мешать готовить.

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