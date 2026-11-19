Экс-заместитель министра обороны РФ Цаликов получил десять лет строгого режима
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Также бывшему чиновнику назначен штраф в 500 миллионов рублей.
Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Руслану Цаликову. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Помимо этого, экс‑чиновника лишат государственных наград, а также на 15 лет запретят занимать должности на государственной службе.
Дело рассматривалось в закрытом режиме.
Руслана Цаликова задержали по делу о создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Было возбуждено уголовное дело.
Цаликову вменили больше 15 преступных эпизодов, включая коррупционные. Бывший чиновник был отправлен под домашний арест весной 2026 года.
С 2012 года Цаликов занимал должность заместителя министра обороны, с декабря 2015 — первого замглавы ведомства. От этой должности он был освобожден весной 2024 года.
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