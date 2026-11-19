Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Instagram*/ler_chek; 5-tv.ru

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Подписчики усомнились в диагнозе блогера из-за косметической процедуры.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, увеличила губы, несмотря на борьбу с раком четвертой стадии. Подписчики заметили синяки после процедуры и стали задавать вопросы. Некоторые даже усомнились в ее диагнозе. Об этом Валерия рассказала в своем блоге.

Валерия не стала скрывать, что действительно сделала инъекции филлера. По ее словам, она давно мечтала увеличить губы, но долгое время не решалась на процедуру.

«Я очень долго не делала такие процедуры. Тут мне врач разрешил, и я подколола губы», — объяснила Чекалина во время прямого эфира.

Чтобы не оставлять вопросов, Лерчек опубликовала медицинскую справку.

«Представляете, теперь наличие филлера в губах стало для некоторых медицинским доказательством отсутствия рака IV стадии. Спешу разочаровать. Косметологические процедуры и онкологический диагноз не исключают друг друга», — заявила она.

Чекалина призналась, что не ожидала такой реакции на обычную для нее процедуру. При этом она не собирается отказываться от привычной жизни только из-за болезни.

Сейчас блогер готовится к поездке в Китай, где рассчитывает пройти лечение.

В своем блоге она также рассказала о медицинских процедурах, которые делает перед отъездом. По ее словам, ей ставят капельницы с витаминами, альбумином и другими препаратами для поддержания организма.

Ранее Чекалина сообщала о планах пройти за границей CAR-T-клеточную терапию. Поездку собиралась совершить еще в начале ноября, однако тогда выехать из России ей помешали судебные ограничения.

14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Лерчек. Это позволило ей решить вопрос с выездом за границу.

До этого Чекалина также рассказывала о тяжелой беременности и родах. По ее словам, еще до появления ребенка она страдала от сильных болей в правой ноге и тазобедренном суставе. Обезболивающие помогали ненадолго, а спать удавалось всего по десять минут.

Во время кесарева сечения, как рассказывала Валерия, разошелся старый шов. Плацента оказалась черной, поэтому ее отправили на исследование. Через несколько дней блогер получила результаты анализов, после которых у нее обнаружили онкологическое заболевание.

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