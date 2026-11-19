Фото: Instagram*/agataagata

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Актриса показала яркие кадры с мужем и рассказала, как они проводят отпуск вдали от Москвы.

Актриса Агата Муцениеце и ее муж Петр Дранга отправились на Мальдивы. Как написали в 7Дней.ru, актриса поделилась фотографиями с отдыха и показала, как они с мужем проводят время вдали от московской суеты.

На снимках Агата позирует в ярком купальнике с книгой в руках, любуется океаном и тропическими пейзажами. Есть и нежные кадры с Петром. Супруги обнимаются и вместе веселятся в бирюзовой воде.

«Все, что нужно знать о нас на ближайшие дни», — подписала фотографии Муцениеце.

Еще недавно пара появлялась вместе в Москве. Агата и Петр пришли на премьеру фильма «Колотун и Волшебное королевство». Вместе с ними были старшие дети актрисы — 13-летний Тимофей и 10-летняя Мия.

История любви Муцениеце и Дранги началась в конце 2024 года. О романе заговорили после того, как актриса и музыкант вместе появились на светском мероприятии.

Весной 2025 года Петр сделал Агате предложение. 25 августа того же года влюбленные сыграли свадьбу в Москве.

Семья вскоре стала больше. 1 декабря 2025 года у супругов родилась дочь Вера. Для Петра она стала первым ребенком, а для Агаты — третьим. Родители пока не показывают лицо малышки. Они объяснили, что хотят уберечь дочь от излишнего внимания публики.

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