«Нужно знать»: Муцениеце и Дранга устроили романтические каникулы на Мальдивах
Муцениеце и Дранга устроили романтический отдых на Мальдивах
Фото: Instagram*/agataagata
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Актриса показала яркие кадры с мужем и рассказала, как они проводят отпуск вдали от Москвы.
Актриса Агата Муцениеце и ее муж Петр Дранга отправились на Мальдивы. Как написали в 7Дней.ru, актриса поделилась фотографиями с отдыха и показала, как они с мужем проводят время вдали от московской суеты.
На снимках Агата позирует в ярком купальнике с книгой в руках, любуется океаном и тропическими пейзажами. Есть и нежные кадры с Петром. Супруги обнимаются и вместе веселятся в бирюзовой воде.
«Все, что нужно знать о нас на ближайшие дни», — подписала фотографии Муцениеце.
Еще недавно пара появлялась вместе в Москве. Агата и Петр пришли на премьеру фильма «Колотун и Волшебное королевство». Вместе с ними были старшие дети актрисы — 13-летний Тимофей и 10-летняя Мия.
История любви Муцениеце и Дранги началась в конце 2024 года. О романе заговорили после того, как актриса и музыкант вместе появились на светском мероприятии.
Весной 2025 года Петр сделал Агате предложение. 25 августа того же года влюбленные сыграли свадьбу в Москве.
Семья вскоре стала больше. 1 декабря 2025 года у супругов родилась дочь Вера. Для Петра она стала первым ребенком, а для Агаты — третьим. Родители пока не показывают лицо малышки. Они объяснили, что хотят уберечь дочь от излишнего внимания публики.
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