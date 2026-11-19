Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru

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Москва готова искать компромиссы, но не собирается поступаться своими интересами.

Попытки других стран изменить позицию России по территориальным вопросам бессмысленны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы ничем жертвовать не собираемся. Бессмысленно нашим некоторым партнерам по переговорам искать возможности подвинуть нас туда, куда мы никогда уже не передвинемся, — имею в виду в том числе и вопросы территориального характера», — сказал Путин.

Президент также отметил, что Россия готова искать компромиссы. По его словам, поиск решений должен опираться на нынешнее положение дел, в том числе при урегулировании конфликта на Украине.

Ранее глава государства отмечал, что Киев и его европейские союзники пока не готовы идти на уступки ради урегулирования конфликта. Россия, в свою очередь, согласилась с предложениями США по компромиссному решению украинского кризиса. Причем Москва приняла их в первоначальном виде.

Заявления прозвучали после первой трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры состоялись в китайском Шэньчжэне в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и продолжались около полутора часов.

Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, ядерное разоружение, международную безопасность и сотрудничество ведущих мировых держав.

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