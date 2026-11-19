Путин пока не решил, ехать ли на саммит G20 в США

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru

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Президент получил приглашение от президента США Дональда Трампа на встречу лидеров «Большой двадцатки».

Президент России Владимир Путин вновь получил приглашение от президента США Дональда Трампа на встречу лидеров «Большой двадцатки». Президент России Владимир Путин сообщил об этом во время пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с главой Белого дома и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

«Да, мы говорили об этом и я очень благодарен президенту Трампу за это приглашение, он к этому еще раз вернулся и на наших двусторонних контактах, и на самой двусторонней встрече, и после окончания трехсторонних переговоров. Я должен исходить прежде всего из того, что в стране происходит», — заявил Путин.

При этом президент России подчеркнул, что Москва в любом случае направит на мероприятие представительную делегацию. По его словам, при планировании зарубежных визитов необходимо учитывать внутреннюю ситуацию в стране.

Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря 2026 года в Майами, штат Флорида. Ранее Дональд Трамп публично выражал желание видеть российского лидера на мероприятии, а США направили Владимиру Путину официальное приглашение.

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