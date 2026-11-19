Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Россия по дипканалам пригласила европейцев приехать в Москву.

США настойчиво просят согласиться с участием европейцев в переговорах по Украине, но европейские лидеры говорят о подготовке к войне, заявил Владимир Путин.

«Вот нас американцы все время призывают наладить отношения с Европой, но мы с ними не портили отношения», - сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что ЕС говорит о каких-то угрозах нападения со стороны России, Москва не стремимся к войне с Европой.

Чтобы общаться со странами Еврозоны стало возможно в том числе на международных площадках, например, G20, нужно предварительно наладить диалог. Иначе вместо достижения каких-то договоренностей и конкретных решений может состояться торг, неуместный в рамках серьезной политико-экономической организации.

«Но в любом случае, спасибо американской стороне за приглашение. Ну, в любом случае российская делегация будет там и будет представлена на высоком уровне», - отметил Путин.

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