Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Как к этому отнеслись на Украине и Западе?

Россия приняла американские предложения о компромиссах для урегулирования конфликта на Украине. Об этом президент Владимир Путин сообщил по итогам трехсторонних переговоров с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Глава государства подчеркнул, что Москва согласилась с предложенным Вашингтоном вариантом без изменений, в том числе на встрече в Анкоридже.

«Эти компромиссы предложены американской стороной. И мы в неизменном виде с этими компромиссами согласились, в том числе и в Анкоридже. Так что они есть и нами поддержаны», — сказал Путин.

По словам президента, следующий вопрос — готовы ли принять эти предложения Украина и поддерживающие ее европейские страны.

Переговоры трех лидеров состоялись в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Беседа заняла около полутора часов. Это была первая в истории очная встреча руководителей России, США и Китая в таком формате.

По ее итогам участники приняли совместную декларацию. В документе они выразили намерение снижать ядерные риски, противодействовать распространению ядерного оружия и укреплять международную безопасность. Си Цзиньпин оценил состоявшийся разговор как позитивный и конструктивный.

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