Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Москва рассчитывает, что такой настрой главы Белого дома сохранится.

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в искреннем стремлении президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт. Об этом российский лидер сказал на пресс-конференции по итогам первой трехсторонней встречи с президентом США и председателем КНР в Шэньчжэне.

По словам Путина, Москва рассчитывает, что такой настрой главы Белого дома сохранится. Российский президент также отметил, что Россия заинтересована в развитии двусторонних отношений с США по целому ряду направлений.

«У меня нет в этом сомнения, что президент Трамп искренне стремится и к разрешению конфликтов, в том числе украинского, и искренне стремится к тому, чтобы наладить двусторонние отношения по целому ряду направлений», — сказал Путин.

Он отметил, что Москва хотела бы более быстрых и эффективных результатов, однако исходит из существующих реалий.

Кроме того, Путин рассказал о близости его подходов с Трампом по вопросу так называемых цивилизационных ценностей. По словам российского лидера, определенное сходство взглядов существует, даже если говорить о полном совпадении позиций оснований нет.

«У нас есть что-то общее в подходах, касающихся вот этих так называемых цивилизационных ценностей. Здесь есть что-то, что нас, если не объединяет, то говорит о какой-то близости взглядов», — отметил президент.

Ранее в Шэньчжэне завершились переговоры Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Они стали первой очной встречей лидеров трех стран в таком формате.

До начала трехсторонних переговоров Путин провел отдельную встречу с Трампом. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что главной темой их беседы стала Украина. Разговор продолжался около 35–40 минут.

На трехсторонних переговорах Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию встречи и отметил общую ответственность России, США и Китая за поддержание международного мира и безопасности.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2026 году проходит 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. В нем принимают участие представители всех экономик организации.

На саммите обсуждают ключевые вопросы развития региональной экономики, а также то, как Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) удержать лидерство в глобальном тренде открытости и развития.

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