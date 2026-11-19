Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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На трехсторонней встрече говорили о реформировании ООН, вопросах безопасности, нераспространении ядерного оружия, а также о свободе судоходства и деятельности МУС.

Владимир Путин сообщил по итогам переговоров, что ему бы хотелось, чтобы трехсторонние встречи с лидерами Китая и США имели продолжение.

«Только Господь знает, что будет дальше, но хотелось бы, чтобы взаимное понимание было», — заявил Путин по итогам саммита.

На трехсторонней встрече говорили о реформировании ООН, вопросах безопасности, нераспространении ядерного оружия, а также о свободе судоходства и деятельности МУС, который выходит за рамки своей компетенции, подчеркнул президент.

Также Путин назвал переговоры с Трампом и Си новой страницей в истории дипломатии. Президент России отметил, что трехсторонняя встреча войдет в историю международных отношений.

Переговоры руководителей России, США и Китая состоялись на полях саммита АТЭС и заняли полтора часа.

Позже Путин, Трамп и Си Цзиньпин покинули площадку. Лидеры воздержались от общения с прессой по выходу из совещательного зала и не сделали никаких устных совместных заявлений сразу после переговоров.

Президент России выразил благодарность председателю КНР за организацию первых трехсторонних переговоров лидеров России, Китая и США. Глава государства подчеркнул, что три страны объединяет не только постоянное членство в Совете Безопасности ООН, но и совместная ответственность за поддержание мира и международной безопасности.

По итогам встречи стороны приняли Декларацию о мире. В документе три государства подтвердили приверженность реформированию ООН и договорились продолжать диалог.

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