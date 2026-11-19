Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Власти рассмотрели три варианта восстановления сооружения.

Отдельные элементы Крымского моста могут запустить через один-два месяца. Об этом в комментарии информационной службе «Вести» сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, план восстановления переправы уже полностью согласован и ожидает утверждения в ближайшие дни. При этом власти рассматривают несколько вариантов работ в зависимости от того, как будет проводиться реконструкция.

«Остальное — будем смотреть», — добавил заместитель председателя правительства.

Крымский мост подвергся атакам утром 16 ноября, в ночь на 17 ноября и в ночь на 19 ноября. После повторного удара Следственный комитет сообщил о повреждении конструкции и возбудил уголовное дело о теракте.

После третьей атаки железнодорожное сообщение приостановили. По информации Министерства транспорта, никто не пострадал. Специалисты обследуют переправу, оценивают ущерб и определяют объем необходимых работ.

Глава Минтранса Дмитрий Ядров сообщил в кулуарах Транспортной недели, что ситуация с восстановлением должна проясниться к 16–17 часам 19 ноября. Приоритетом он назвал перевозку пассажиров и доставку грузов. По словам министра, на случай длительной задержки предусмотрены возможности для обеспечения логистики.

С 20 ноября между Крымом и Краснодарским краем начнут курсировать бесплатные катера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о состоянии Крымского моста после атак. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин обсудил с Ядровым последствия удара и ход восстановительных работ.

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