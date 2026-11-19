Фото: Telegram/Любовь Аркус/lyubovarkus

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Всего несколько дней назад он давал мастер-класс для студентов.

На 63-м году жизни скончался режиссер монтажа фильма «Бумер» Иван Лебедев. О его смерти сообщила кинокритик, режиссер и основатель журнала «Сеанс» Любовь Аркус.

По ее словам, несколько дней назад специалист провел занятие для студентов ее мастерской, подробно объяснив, как превращать монтаж в музыку и выстраивать работу с материалом.

«За 40 минут он сказал им больше, чем можно уместить в курсе лекций. Никакой воды и тумана. Только технологии, только разъяснение, как можно превращать монтаж в музыку», — написала Аркус в своем профиле в социальных сетях.

Она также рассказала о трагических обстоятельствах произошедшего. Во время онлайн-встречи Лебедев, предположительно, упал. Аркус заметила, что в окне видеосвязи остались видны только его плечо и клетчатая рубашка. Кинематографист находился один в квартире и не мог самостоятельно открыть дверь. Критик позвонила знакомой, у которой были ключи от жилья.

По словам Аркус, первая бригада скорой помощи не обнаружила серьезных проблем, однако прибывшие позднее медики госпитализировали Лебедева в экстренном порядке.

Причина смерти не сообщается.

Лебедев был одним из востребованных российских режиссеров монтажа. Он работал над фильмами «Бумер», «Бумер. Фильм второй», «Шиза», «Аритмия», «Ледокол», сериалами «Содержанки» и «Шторм». В 2021 году он монтировал сразу две картины конкурсной программы «Кинотавра» — «Нууччу» Владимира Мункуева и «Море волнуется раз» Николая Хомерики.

Любовь Аркус вспомнила, что Иван Лебедев научил ее монтажу еще в 2008 году.

«Он был лучшим режиссером монтажа в стране. Монтировал все главные авторские фильмы нулевых, потом работал не только с авторскими, но и с индустриальными режиссерами», — поделилась Аркус.

Она выразила соболезнования близким кинематографиста.

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