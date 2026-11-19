Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Председатель КНР также отметил, что Россия, Китай и США придерживаются схожих взглядов на вопросы сохранения мира во всем мире.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом позитивной и конструктивной. Его слова приводит Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Сегодняшняя встреча лидеров Китая, России и США была позитивной, конструктивной и принесла значимые результаты», — заявил председатель КНР на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По словам Си Цзиньпина, позиции Пекина, Москвы и Вашингтона по вопросу сохранения мира во всем мире совпадают.

Переговоры прошли в китайском Шэньчжэне и продолжались около полутора часов. Беседа состоялась в рамках форума АТЭС и стала первой в истории очной встречей руководителей трех государств в подобном формате.

По итогам переговоров Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин приняли совместный итоговый документ. В нем говорится о намерении трех стран снижать ядерные риски, предотвращать распространение ядерного оружия, укреплять международную безопасность и поддерживать стратегическую стабильность.

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