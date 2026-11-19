Путин выступает по итогам встречи с Трампом и Си Цзиньпином — прямая трансляция
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru
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Лидеры России, США и Китая провели переговоры в рамках саммита АТЭС.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
Президент России Владимир Путин выступает по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Лидеры трех стран провели переговоры в китайском Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. В подобном формате главы России, США и Китая встретились впервые.
Переговоры продолжались около полутора часов в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».
Позже Путин, Трамп и Си Цзиньпин покинули площадку. Лидеры воздержались от общения с прессой сразу после переговоров и не сделали никаких устных совместных заявлений по итогам встречи.
Ранее Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за проведение первой трехсторонней встречи. Президент РФ отметил, что Россию, Китай и США связывает не только статус постоянных членов Совета Безопасности ООН, но и общая ответственность за обеспечение международного мира и безопасности.
Саммит АТЭС-2026
Саммит АТЭС начал работу 18 ноября. В рамках мероприятия участники обсуждают широкий круг тем — от вопросов международной торговли и региональной экономической интеграции до инвестиционного сотрудничества, а также направлений цифровизации и инновационного развития.
Повестка саммита отражает приоритеты стран Азиатско‑Тихоокеанского региона в выстраивании экономического взаимодействия и формировании устойчивых механизмов сотрудничества.
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