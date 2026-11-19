Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Перламутр, который обычно используют для изготовления украшений, теперь послужит медицине.

Австралийские ученые создали материал для восстановления костей из переработанных раковин жемчужных устриц. Он помогает организму постепенно формировать новую костную ткань на месте повреждения. Разработка получила название PearlBone. Об этом сообщает ScienceAlert.

Основой материала стал перламутр — прочный блестящий слой, покрывающий внутреннюю поверхность раковин. Исследователи нашли способ перерабатывать его так, чтобы он подходил для медицинского использования.

Как раковины моллюсков помогают восстанавливать кости

Технологию разработали специалисты Университета Западной Австралии. Для производства используют раковины крупных жемчужных устриц, которые обитают у побережья. Обычно их выращивают ради жемчуга, однако ученые нашли применение и самим раковинам.

Дело в том, что перламутр отличается высокой прочностью, но по своему составу не полностью соответствует человеческой костной ткани.

Исследователи научились изменять его структуру с помощью специальной обработки. В результате получается материал, который организм может использовать как основу для восстановления поврежденной кости.

По словам профессора Минхао Чжэна, ученым удалось значительно ускорить природный процесс образования минералов.

«По сути, мы нашли способ ускорить процесс биоминерализации, который в природе занимал миллионы лет, до одного дня», — рассказал исследователь.

Может ли перламутр заменить поврежденную кость

При серьезных травмах и некоторых операциях в костях могут оставаться пустоты, которые организму трудно заполнить самостоятельно. В таких случаях врачи используют специальные материалы или пересаживают костную ткань из другой части тела пациента.

Новая разработка может стать еще одним способом лечения. Материал помещают в поврежденный участок, где он служит временной опорой для роста новых клеток. Постепенно организм формирует собственную костную ткань, а искусственный материал должен рассасываться. Таким образом, он не остается в теле навсегда, а со временем уступает место новой кости.

Ученые рассчитывают, что технология позволит в некоторых случаях избежать дополнительной операции по пересадке костной ткани.

Однако метод PearlBone не способен самостоятельно восстановить любой перелом. При серьезных повреждениях по-прежнему могут потребоваться металлические пластины, винты и другие конструкции.

Почему технология заинтересовала врачей

Одним из преимуществ разработки стала возможность использовать природное сырье, которое обычно остается после производства жемчуга. Кроме того, материал создают таким образом, чтобы он мог взаимодействовать с клетками человеческого организма.

Ранее проведенные лабораторные исследования показали, что его структура способствует прикреплению и росту клеток, участвующих в восстановлении костей.

Разработчики надеются, что использование PearlBone поможет врачам заполнять поврежденные участки без необходимости брать костную ткань из других частей тела пациента. Это особенно важно в случаях, когда дополнительное хирургическое вмешательство нежелательно.

Когда материал из раковин начнут применять в больницах

В ноябре 2026 года американский регулятор FDA разрешил продажу PearlBone для определенных медицинских целей. Разработчики смогут готовить материал к выходу на американский рынок.

В дальнейшем ученые планируют изучить возможности применения технологии и в других областях медицины, в том числе в стоматологии. Теперь материал, который раньше использовали преимущественно для украшений, может стать помощником хирургов.

Если технология получит широкое распространение, переработанные раковины моллюсков смогут служить основой для восстановления поврежденных костей человека.

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