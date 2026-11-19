Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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В резиденции российской делегации собрались представители СМИ из самых разных государств.

Президент России Владимир Путин проведет общение с представителями СМИ после завершения первой трехсторонней встречи с лидерами США и Китая. Об этом сообщил обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

По его словам, журналисты уже собрались в пресс-центре резиденции российской делегации в Шэньчжэне. Представители СМИ прибыли из разных стран, в том числе западных, и ожидают выступления российского лидера.

«Это пресс-центр в резиденции российской делегации. Здесь уже очень много журналистов из самых разных стран, в том числе западных. Все, конечно, ждут начала пресс-конференции Владимира Путина», — рассказал Золотницкий.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявление по итогам переговоров будет опубликовано в течение часа после их окончания.

Ранее в Шэньчжэне завершились переговоры Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча стала первой в истории трехсторонней беседой лидеров России, США и Китая.

В начале переговоров Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию встречи. Российский президент отметил, что три государства являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и несут ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Среди тем для обсуждения Путин назвал экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность, а также урегулирование региональных конфликтов, включая ситуацию на Украине. Кроме того, российский лидер обозначил борьбу с международным терроризмом и транснациональной преступностью как одно из направлений общего интереса трех стран.

Трамп, в свою очередь, назвал историческим сам факт встречи трех лидеров. По его словам, Россия, США и Китай несут ответственность за поддержание открытого и продуктивного диалога, который влияет на жизнь людей во всем мире.

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