People: Арнольд Шварценеггер каждый год встречает Рождество с бывшей женой

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Anfisa Polyushkevych/Landm

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предательство актера разрушило брак длиной в четверть века.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер признался, что каждый год отмечает Рождество вместе с бывшей женой Марией Шрайвер, несмотря на болезненный развод после 25 лет брака. Об этом 79-летний артист рассказал в эксклюзивном интервью People.

«Неважно, разведены вы или нет, мы собираемся вместе. Детям это нравится. Поэтому мы продолжаем эту традицию», — объяснил Шварценеггер.

При этом бывшие супруги расстались еще в 2011 году, когда выяснилось, что у актера есть внебрачный сын от домработницы. Окончательно развод оформили только десять лет спустя.

Огромная елка и вся семья за столом: как Шварценеггер отмечает Рождество

Каждый год 25 декабря Арнольд приезжает в дом Марии Шрайвер, где собираются их четверо взрослых детей — Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер.

Теперь к семейным праздникам присоединяются и внуки актера. У его старшей дочери Кэтрин и ее мужа, голливудской звезды Криса Пратта, трое детей. По словам Шварценеггера, особое место в праздничных приготовлениях занимает елка.

«Мы приезжаем к Марии домой и празднуем вместе с ней. У нее всегда огромная рождественская елка», — рассказал артист.

Любовь к большим праздничным деревьям появилась у него еще в детстве, которое прошло в Австрии. Тогда семья будущей кинозвезды каждый год устанавливала елку от пола до потолка. Эту традицию Шварценеггер перенес в собственный дом, а теперь старается передавать следующим поколениям.

Однако главное для него не подарки и украшения, а возможность собрать близких вместе.

Измена с домработницей разрушила брак длиной в 25 лет

История отношений Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер началась в 1977 году. Влюбленные встречались почти девять лет, прежде чем поженились в 1986-м. За время брака у них родились две дочери и два сына.

Со стороны союз казался благополучным. Мария поддерживала мужа во время его актерской карьеры, а затем и на политическом поприще, когда Шварценеггер стал губернатором Калифорнии.

Однако в 2011 году разразился скандал, который разрушил их семейную жизнь. Выяснилось, что у актера есть внебрачный сын Джозеф Баэна, родившийся в 1997 году. Его матерью оказалась Милдред Патрисия Баэна, много лет работавшая в доме знаменитостей.

Правда об измене стала известна спустя годы после рождения мальчика. Шварценеггер публично признал отцовство. После этого Мария решила расстаться с мужем.

Позднее артист называл произошедшее собственным серьезным провалом и признавал, что причинил боль близким. Несмотря на расставание, бывшие супруги договорились совместно заниматься воспитанием четверых детей. Официально их брак расторгли в декабре 2021 года.

«Мы смеемся над собой»: как Мария Шрайвер относится к бывшему мужу

Спустя годы отношения Шварценеггера и Шрайвер стали гораздо спокойнее. В 2025 году женщина призналась, что они с бывшим супругом научились общаться без постоянных конфликтов. По словам Марии, их объединяют дети, внуки и воспоминания о десятилетиях совместной жизни.

«Мы много смеемся над нашими детьми, внуками, самими собой и гордимся тем, что все еще разговариваем друг с другом», — рассказала Шрайвер.

При этом она не скрывала, насколько болезненным оказался развод. В своей книге «Я — Мария», опубликованной в 2025 году, экс-супруга актера подробно описала переживания после краха брака. Она признавалась, что расставание заставило ее заново искать собственную идентичность и привыкать к жизни вне семьи, которую она строила долгие годы.

Тем не менее бывшим супругам удалось сохранить отношения, позволяющие проводить время с детьми без прежней напряженности.

С кем сейчас живет Арнольд Шварценеггер

Возобновлять романтические отношения с Марией артист не собирается. С 2013 года он встречается с физиотерапевтом Хизер Миллиган, которая младше него на 27 лет.

Пара предпочитает не посвящать публику во все подробности совместной жизни. Однако периодически появляется вместе на светских мероприятиях.

У самой Шрайвер после расставания с актером началась другая жизнь. Она продолжила заниматься журналистикой, писательской деятельностью и общественными проектами.

При этом новые отношения Шварценеггера не помешали ему сохранить семейную традицию рождественских встреч с бывшей супругой.

Самое счастливое Рождество Шварценеггера прошло без дорогих подарков

В другом интервью актер рассказал, что одно из самых счастливых воспоминаний его жизни связано с Рождеством, которое он встретил в Австрии в шестилетнем возрасте.

Семья жила скромно, поэтому дети не могли рассчитывать на дорогие подарки. Однажды Арнольду подарили санки, а его брат получил свитер. На следующее Рождество эта одежда перешла младшему Шварценеггеру.

Зато все близкие собирались возле праздничной елки, держались за руки и пели рождественскую песню «Тихая ночь». После этого отец Арнольда доставал музыкальный инструмент и начинал играть.

«Когда я вспоминал самый счастливый момент своей жизни, мне на ум пришли не победы на „Мистер Олимпия“, не избрание губернатором и не кассовые успехи фильмов», — объяснил актер.

Вместо этого он вспомнил именно семейный праздник. Шварценеггер признался, что и сейчас больше любит дарить подарки, чем получать их. Причем подходящие сюрпризы для близких он ищет в течение всего года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.