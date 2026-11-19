Путин, Трамп и Си Цзиньпин покинули место встречи спустя 1,5 часа без заявлений

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Председатель КНР проводил президента России до автомобиля, их американский коллега уже направляется в аэропорт.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп покинули площадку, где проводились трехсторонние переговоры в Шэньчжэне. Об этом сообщили корреспонденты, находящиеся на месте, и пресс-пул Белого дома.

«Кортеж выехал из резиденции Kylin Villa в 18.00 (13.00 по московскому времени. — Прим. ред.) и направился в аэропорт, откуда президент отправится на борту Air Force One на авиабазу Эндрюс», — уточнили представители США.

Владимир Путин также покинул переговорную площадку. Его до машины проводил председатель КНР Си Цзиньпин.

Фото и видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ruПри этом лидеры трех держав воздержались от общения с прессой сразу после переговоров и не сделали никаких устных совместных заявлений по итогам встречи.

Трехтонные переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина проходили в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Это была первая в истории встреча сразу трех лидеров России, Китая и США.

Саммит АТЭС стартовал 18 ноября. В повестку мероприятия включены самые разные вопросы, в том числе и: международной торговли, региональной экономической интеграции, инвестиционного сотрудничества, цифровизации и инновационного развития.

Ранее Владимир Путин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за организацию первой трехсторонней встречи. Эти государства, по словам президента РФ, объединяет не только статус постоянных членов Совета Безопасности ООН, но и ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

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