Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Президент отметил вклад организации в развитие сферы коммуникаций и подготовку профессиональных кадров

Президент России Владимир Путин направил поздравление Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) по случаю 35-летия со дня ее создания. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Приветствие главы государства на церемонии вручения премии «Гамбургский счет» зачитал заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

Глава государства отметил вклад организации в развитие сферы общественных коммуникаций и подготовку профессиональных кадров. По словам Путина, РАСО входит в число наиболее авторитетных профессиональных объединений отрасли.

«РАСО по праву считается одним из старейших и наиболее авторитетных в нашей стране профессиональных объединений в сфере общественных коммуникаций», — говорится в поздравлении.

Президент также подчеркнул роль ассоциации в формировании национальных стандартов ответственной публичной коммуникации. Кроме того, он отметил работу организации по развитию диалога между государством, обществом, бизнесом и средствами массовой информации.

Отдельно Путин обратил внимание на международное сотрудничество РАСО. По его словам, ассоциация укрепляет взаимодействие российских PR-специалистов с коллегами из стран ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН.

Глава государства также отметил, что традиционные форумы РАСО становятся площадкой для обмена профессиональным опытом и обсуждения актуальных вопросов отрасли.

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