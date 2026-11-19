Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Она продлилась 1,5 часа.

Переговоры президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне завершились.

Сам факт встречи руководителей трех крупнейших держав мира привлек внимание международной прессы. The Wall Street Journal назвала ее признаком окончания эпохи американского доминирования.

Впрочем, далеко не все западные издания считают исторические параллели уместными. Французская Le Monde отвергла сравнения переговоров с Ялтинской конференцией 1945 года, несмотря на то что Владимир Путин ранее кивнул в ответ на подобную аналогию. Современный мир, по мнению издания, устроен гораздо сложнее и не предполагает простого разделения сфер влияния между крупнейшими державами.

Осторожно оценивают перспективы договоренностей и американские СМИ. Associated Press считает, что от переговоров по Украине не стоит ждать прорывов, а конкретные соглашения вряд ли будут достигнуты.

В Европе встреча вызвала тревогу. Politico описало происходящее как «абсолютный кошмар» для союзников США, опасающихся, что Дональд Трамп может договориться с Москвой и Пекином за их спинами. Европейские политики обеспокоены возможностью принятия решений, которые затронут будущее Украины, без участия Киева.

Опасения выразило и Bloomberg. По оценке издания, Украина может оказаться в ситуации, когда ее вынудят пойти на уступки в рамках договоренностей, достигнутых лидерами трех государств.

Накануне трехсторонних переговоров Украина опасалась возможных договоренностей между Москвой, Вашингтоном и Пекином без ее участия.

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