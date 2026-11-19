Туркменистан может стать участником Межпарламентской ассамблеи СНГ в особом статусе
Фото, видео: 5-tv.ru
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Такой шаг давно назрел, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Москва и Ашхабад последовательно расширяют политический диалог. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела переговоры с председателем туркменского парламента. В центре повестки — обмен опытом в законотворческой деятельности, наращивание контактов между депутатами и углубление взаимодействия в рамках СНГ.
Отдельной темой стала возможность участия Туркменистана в Межпарламентской ассамблее Содружества в качестве наблюдателя.
«Я искренне рада, что сегодня у нас есть возможность предоставления Меджлису Туркменистана статуса наблюдателя при Межпарламентской ассамблее СНГ. Считаю, что такой шаг давно назрел с учетом значимой роли, которую Ашхабад играет в развитии данной площадки», — сказала председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.
Осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ завершится в Туркменистане завтра. Участники обсуждают сближение национальных правовых систем, гармонизацию законодательства и развитие механизмов взаимной правовой помощи.
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