Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

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Организация ожидает подтверждения связи их гибели с профессиональной деятельностью от международных и региональных объединений.

ЮНЕСКО намерена сначала выяснить обстоятельства гибели корреспондентов «Известий», прежде чем включать их имена в свою статистику. Об этом в ответ на запрос издания сообщила старший пресс-секретарь организации Клэр О’Хаган.

По ее словам, сейчас ЮНЕСКО проводит консультации с аккредитованными организациями. Для учета случая необходимо, чтобы несколько международных и региональных объединений, занимающихся защитой свободы прессы и прав человека, подтвердили возможную связь гибели журналиста с его работой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В опубликованном 2 ноября докладе о безнаказанности убийств журналистов за 2024–2025 годы учтены 189 случаев гибели сотрудников СМИ. При этом в документ не вошли корреспонденты «Известий» Семен Еремин и Александр Мартемьянов, а также ряд других российских журналистов.

Медиахолдинг обратился к генеральному директору ЮНЕСКО Халеду эль-Анани с просьбой лично вмешаться в ситуацию.

Еремин погиб 19 апреля 2024 года во время съемки репортажа в зоне спецоперации. После второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался. Ему было 42 года.

Мартемьянов погиб 4 января 2025 года при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль на трассе Донецк — Горловка, в районе поселка Красный Партизан. Вместе с ним в машине находились коллеги. От полученных ранений журналист скончался на месте.

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