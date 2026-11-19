Фото: 5-tv.ru

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За образом весельчака могут скрываться бессонница, тревога и отсутствие радости.

Человек может шутить в компании, улыбаться коллегам и казаться самым жизнерадостным в окружении, но дома плакать от бессилия. Врач-психиатр Мария Гридчик рассказала изданию «Доктор Питер», как распознать так называемую улыбающуюся депрессию.

Это состояние называют еще маскированной депрессией.

«Человек использует смех и социальную активность как защитный механизм, маску, чтобы скрыть невыносимую внутреннюю боль и не вызывать жалость у окружающих», — объяснила психиатр.

Есть несколько признаков, которые могут говорить о скрытой депрессии.

Человек боится оставаться один. Он постоянно находит себе занятия, соглашается на встречи и заполняет свободное время. Тишина и одиночество заставляют его сталкиваться с собственными мыслями. Плачет, когда его никто не видит. За улыбкой могут скрываться переживания. Например, человек дает волю слезам в ванной или машине. Плохо спит. Даже после тяжелого дня ему трудно заснуть или спокойно провести ночь. Теряет аппетит. Еда перестает вызывать привычный интерес, а желание поесть пропадает. Жалуется на боли. Без очевидной причины могут болеть голова и спина, появляться другие неприятные ощущения. Перестает получать удовольствие от любимых занятий. Встречи с друзьями и хобби превращаются в очередные дела, которые нужно выполнить. Радости они уже не приносят. Становится раздражительным и тревожным.

Когда депрессию сложно лечить

Еще одна проблема, о которой изданию рассказал клинический психолог Михаил Козлов, — резистентная депрессия. Так называют заболевание, которое плохо поддается лечению.

По словам специалиста, с таким состоянием чаще сталкиваются пожилые люди, женщины, люди с низким социальным статусом и те, у кого было тяжелое детство.

Риск также могут повышать гипертония, диабет, ожирение, СДВГ, низкий уровень витамина D и нарушения работы щитовидной железы и половых желез.

При этом отдельные признаки еще не означают, что у человека депрессия. Определить причину плохого самочувствия и поставить диагноз может только врач.

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