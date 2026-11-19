Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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В центре внимания оказались международные конфликты, глобальные угрозы и необходимость совместной работы ради мировой стабильности.

Президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели первую трехстороннюю встречу в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Главными темами стали урегулирование украинского конфликта, ядерное разоружение, международная безопасность и сотрудничество ведущих мировых держав.

Каждый из лидеров подчеркнул историческое значение переговоров. При этом Путин рассказал о состоявшемся ранее разговоре с Трампом по Украине, Си Цзиньпин призвал три страны отказаться от конфронтации, а президент США поднял вопросы ядерных вооружений и деятельности Международного уголовного суда.

Путин рассказал о переговорах с Трампом по Украине

Российский президент начал выступление с благодарности китайской стороне за организацию встречи.

Путин подчеркнул, что главы России, Китая и США впервые собрались за одним столом в подобном формате. По его словам, три государства объединяет не только общая история, но и ответственность за обеспечение международной безопасности.

«Три наших государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но главное - совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности», — заявил российский лидер.

Особое внимание Путин уделил украинскому конфликту. Он сообщил, что уже обсудил эту тему с председателем КНР, а затем провел отдельные переговоры с американским президентом.

Причем, по словам главы государства, инициатором обсуждения украинского вопроса во время двусторонней встречи выступил Трамп.

«Мы говорили об этом вчера еще с председателем Китайской Народной Республики, а сегодня по инициативе президента Соединенных Штатов мы много уделили этому внимание на двусторонней встрече», — отметил Путин.

Российский лидер также указал на совпадение интересов Москвы, Вашингтона и Пекина в вопросах урегулирования региональных конфликтов.

Путин призвал три державы укреплять международное право

Путин напомнил, что Россия, США и Китай находятся в числе постоянных членов Совета Безопасности ООН. По его словам, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение системы международных отношений, сложившейся после Второй мировой войны.

«Мы стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций, поэтому на наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права», — подчеркнул президент.

Путин предложил обсудить не только политические вопросы, но и экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность.

Кроме того, российский лидер назвал общие угрозы, с которыми сталкиваются три государства. В их числе — международный терроризм и транснациональная организованная преступность.

По мнению Путина, конструктивное взаимодействие Москвы, Пекина и Вашингтона способно оказать существенное влияние на ситуацию в мире.

«Россия, Китай и США, наши народы способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнерски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов», — заявил глава государства.

Си Цзиньпин предупредил об опасности конфронтации великих держав

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал переговоры историческим событием. По его словам, первая трехсторонняя встреча лидеров Китая, России и США имеет рубежное значение для международных отношений. Главной задачей он обозначил сохранение мира и обеспечение стратегической стабильности.

Си Цзиньпин напомнил, что человечество пережило тысячи вооруженных конфликтов, а две мировые войны принесли беспрецедентные страдания. При этом, по его словам, на планете до сих пор продолжаются более 60 локальных конфликтов.

«История учит: добрые отношения между крупными государствами делают мир безопасным, а конфронтация между ними погружает мир в хаос», — заявил китайский лидер.

Он подчеркнул, что в современном мире государства тесно связаны друг с другом, а последствия международных конфликтов затрагивают даже страны, непосредственно не участвующие в противостоянии.

Председатель КНР также напомнил о сотрудничестве трех государств во время Второй мировой войны. По его мнению, этот исторический опыт должен стать основой для выстраивания современных отношений.

Китай призвал Россию и США действовать сообща

Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество ведущих мировых держав сегодня является необходимостью.

«Доброе взаимодействие мировых держав представляет собой не один из возможных вариантов, это безальтернативный выбор», — подчеркнул он.

Китайский лидер рассказал, что Пекин последовательно развивает отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Москвой. Одновременно КНР стремится выстраивать стабильные и конструктивные отношения с Вашингтоном.

По словам Си Цзиньпина, такое сотрудничество отвечает интересам не только трех государств, но и всего международного сообщества. Он также отметил, что мир переживает масштабные изменения, а международную обстановку трудно назвать спокойной.

Председатель КНР призвал Россию, США и Китай совместно отвечать на глобальные вызовы и подавать пример другим странам.

Трамп заявил о необходимости сокращения ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп поздравил Си Цзиньпина с успешным проведением саммита АТЭС и поблагодарил за прием. Он назвал первую трехстороннюю встречу историческим событием.

По его словам, несмотря на разногласия, Россия, США и Китай должны поддерживать открытый диалог по вопросам, затрагивающим население всей планеты.

«Конечно же, есть иногда недопонимания, мы часто не согласны друг с другом, это понятно, но никакие из проблем никогда не решались, используя старый инструментарий», — заявил Трамп.

Одним из центральных вопросов он назвал сокращение ядерных вооружений. Президент СЩА отметил, что обладающим ядерным арсеналом государствам чрезвычайно сложно отказаться от такого оружия.

«Мы — три самые большие ядерные державы, США, Россия и Китай. Мы могли бы обсуждать, как понижать количество ядерного оружия в мире», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что применение подобных вооружений может привести к катастрофическим последствиям. По его мнению, даже при наличии разногласий державы должны сотрудничать ради снижения риска распространения ядерного оружия.

Трамп высказался об Украине и Международном уголовном суде

Американский президент подтвердил, что украинский конфликт вошел в повестку трехсторонних переговоров. Он также рассказал, что уже провел продолжительное обсуждение этой темы с Владимиром Путиным.

«Президент Путин и я, мы сегодня уже достаточно длительно обсудили этот конфликт. И, мне кажется, мы идем в правильном направлении», — заявил Трамп.

Глава Белого дома выразил надежду на то, что российская и украинская стороны будут стремиться к прекращению конфликта. Еще одной темой стал Международный уголовный суд. Трамп раскритиковал деятельность организации, обвинив ее в выходе за пределы собственных полномочий.

«Я считаю, что он полностью отошел от своей юрисдикции», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, сотрудничество России, Китая и США может помочь найти новые подходы к решению наиболее сложных международных проблем. Завершая выступление, он еще раз подчеркнул, что считает участие в переговорах с Путиным и Си Цзиньпином большой честью.

Трехсторонняя встреча стала первым мероприятием подобного формата с участием лидеров России, Китая и США. Все три лидера выразили готовность к обсуждению общих угроз, однако о конкретных договоренностях по итогам вступительных выступлений не сообщалось.

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