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Президент США проводит встречу с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Международный уголовный суд (МУС) вышел из-под контроля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Трамп отметил, что на этой встрече будут обсуждаться вопросы, важные для всего мира. В том числе и действия МУС.

«Еще один вариант сотрудничества и защиты наших государств от глобальных, не подотчетных организаций, например, это Международный уголовный суд, который совершенно уже не контролирует себя. Я считаю, что он полностью отошел от своей юрисдикции», — заметил президент США.

В перечень вопросов, которые будут подниматься на этой встрече, по словам Трампа, также вошло урегулирование украинского кризиса. Он подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с Путиным. И глава Белого дома уверен, что страны начали движение в верном направлении.

Ранее Си Цзиньпин назвал главную тему трехсторонних переговоров глав трех государств: России, Китая и США. По его словам, в центре внимание лидеров окажется поддержание мира во всем мире и содействие стратегической стабильности отношений крупных государств.

Трехсторонняя встреча Путина, Трампа, Си Цзиньпина

Саммит АТЭС стартовал 18 ноября в китайском городе Шэньчжэне. В повестку мероприятия включены самые разные вопросы, в том числе и: международной торговли, региональной экономической интеграции, инвестиционного сотрудничества, цифровизации и инновационного развития.

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