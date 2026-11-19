Си Цзиньпин назвал мир во всем мире главной темой трехстороннего саммита

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Стороны надеются, что сегодняшняя встреча позволит добиться конкретных результатов.

Главная тема трехстороннего саммита — поддержание мира во всем мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Главная тема сегодняшней дискуссии — поддержание мира во всем мире и содействие стратегической стабильности отношений крупных государств. Мир — это вечное чаяние человеческого общества», — сказал Си.

Председатель КНР отметил, что Земля пережила более десяти тысяч войн, две самые масштабные из которых принесли людям тяжкие страдания. И по сей день в мире еще идут более 60 локальных конфликтов.

Также Си отметил, что история человечества учит нас ценить добрые отношения между крупными государствами, которые делают мир безопасным, войны же наоборот погружают мир в хаос.

Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина проходят в резиденции китайского лидера в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Среди ключевых тем встречи — урегулирование конфликта на Украине, обеспечение международной безопасности и контроль над ядерными вооружениями. В Москве рассчитывают, что встреча поможет стабилизировать ситуацию на мировой арене.

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