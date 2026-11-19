Фото: Telegram/Eldos Almazov/eldosbig

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Похоронят артиста на родине в Киргизии.

Стендап-комик Элдос Алмазов умер во время операции. Об этом сообщила двоюродная сестра артиста под последним постом в его Telegram-канале.

Известно, что Алмазов боролся с остеосаркомой — раком кости. Его сердце остановилось во время хирургического вмешательства 18 ноября. Юмористу было 29 лет.

«Всем добрый день, подписчики канала Элдоса. Я даже не думала, что когда-нибудь придется поделиться с вами такой новостью, но, видимо, такова была воля судьбы. Вчера, во время операции, мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей. Родные Элдоса, особенно его мама и папа, очень долго боролись с этой болезнью. Только Всевышний знает, через какие тяжелые дни и испытания им пришлось пройти», — проинформировала родственница Алмазова.

Она призвала общественность не писать плохо о ее брате. Наоборот, попросила помянуть усопшего добрым словом.

«Пусть Всевышний дарует Элдосу место в раю, а его родным — терпение и силы пережить эту тяжелую утрату. Аминь», — подытожила сестра комика.

Прощание и похороны с артистом пройдут днем 19 ноября на родине юмориста в Киргизии, Ошской области, Кара-Суйском районе в селе Тельман.

Страшный диагноз

В последний раз на связь с подписками своего канала Алмазов выходил 20 октября. Он опубликовал свою фотографию, под которой сообщил, что пока находится дома, но вскоре должен начаться новый курс химиотерапии.

О том, что у юмориста был диагностирован страшный диагноз, он сообщил в апреле 2026 года.

«Сегодня мне поставили диагноз остеосаркома, нужно срочно делать химиотерапию, биопсию и операцию на левую ногу, все это очень дорого стоит», — написал он.

Артист утонил, что какое-то время мучился от боли в ноге. Но изначально не придал этим ощущениям значение, так как решил, что всего лишь защемил нерв. Он мазал ногу мазью, пил какие-то лекарства. Но легче становилось лишь на время.

Когда Алмазову стало трудно передвигаться, он обратился к врачу. Тогда ему и поставили диагноз — остеосаркома.

Процесс лечения давался ему тяжело. Периоды улучшения сменялись ухудшениями состояния. Например, в июне из-за ослабшего иммунитета он заболел пневмонией.

«Чуть в себя пришел и через пару дней попал в больницу, и до сих пор тут лежу. Все упало — иммунитет, кровь, короче, все показатели. Наливали плазму, тромбоциты, кровь. Столько капельниц и лекарств. Ушло много денег. Сейчас чуть лучше себя чувствую, но из-за слабого иммунитета пневмонию схватил. Вот лечусь», — делился комик.

В тот период к нему не пускали в палату родных и близких. Общаться они могли лишь через небольшую щель в двери.

Более того, тогда из-за химиотерапии у артиста во рту и голе появились язвы, которые мешали ему не только разговаривать, но даже есть и пить.

«Не могу есть еду, даже суп по каплям пью, и то больно в горле, и вообще все кости сзади и спереди болят. Как-то выживаю. Не могу нормально жевать, разговаривать и глотать даже воду», — писал Алмазов.

В начале октября произошло еще одно обострение. У него открылось кровотечение из носа, которое долго не могли остановить. В итоге юмориста пришлось не просто госпитализировать, а отправлять в реанимацию.

Оказалось, что многие показатели опять «упали в ноль». В этом отделении артист пролежал два дня, после чего его перевели в онкологическое отделение.

«Заботились обо мне, кололи уколы, прокапывали, кормили, заливали кровь, тромбоциты, плазму, и недавно вернулся в свое онкологическое отделение и лежу тут, восстанавливаюсь, лечусь», — рассказывал Алмазов.

Необычная внешность и самоирония

Комик родился 25 сентября 1997 года в простой семье. Отец был продавцом на рынке, а мать — домохозяйкой. В десятилетнем возрасте артист перестал расти из-за генетического заболевания — гипофизарного нанизма. Его рост составлял 130 сантиметров, и даже во взрослом возрасте он был похож на ребенка.

В 2018 году он переехал в Москву, где стал выступать в стендапе. Был участником нескольких российских телевизионных шоу, которые представляют этот жанр. Многие шутки Алмазова были основаны на самоиронии, в том числе связанные с его необычной внешностью.

Ранее стали известны детали смерти телеведущей и модели Светланы Куницыной. После тяжелой операции она находилась на аппарате ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), который поддерживал жизненные показатели. Врачи не могли завести сердце модели неделю.

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