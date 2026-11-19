Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Многие привыкли считать эту вакцинацию исключительно женской заботой, однако специалисты обращают внимание и на риски для мужчин.

Прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ) нужна не только девочкам — мальчикам ее тоже рекомендуют. Об этом «Доктору Питеру» сообщила педиатр Елизавета Петрова-Колосова.

ВПЧ представляет собой большую группу вирусов, которые поражают кожу и слизистые оболочки. Сегодня известно более 200 их типов, причем около 30 преимущественно затрагивают мочеполовую систему. Некоторые разновидности инфекции при определенных условиях способны запускать изменения клеток, которые со временем могут привести к онкологическим заболеваниям.

Именно связь ВПЧ с раком шейки матки позволила ученым разработать профилактические вакцины. В 2008 году немецкий ученый Харальд цур Хаузен получил Нобелевскую премию за исследования вирусной природы этого заболевания. Сегодня вакцинация считается одним из способов существенно снизить риск заражения наиболее опасными типами ВПЧ.

Однако прививка нужна не только девочкам. Как объяснила педиатр, мальчики также могут заразиться вирусом и столкнуться с его различными проявлениями.

В детском возрасте инфекция может проявляться обычными бородавками на руках, плоскими юношескими папилломами на лице и теле, а также болезненными образованиями на стопах. В области половых органов и промежности у детей встречаются остроконечные кондиломы. Такие образования могут доставлять дискомфорт и требовать длительного лечения.

Одним из наиболее серьезных последствий инфекции специалисты называют респираторный папилломатоз. Вирус в редких случаях может передаться ребенку от матери во время родов. Заболевание поражает дыхательные пути, в том числе гортань и голосовые связки, и способно приводить к осиплости и проблемам с дыханием.

Опасность сохраняется и во взрослом возрасте. Некоторые типы ВПЧ могут быть связаны с развитием предраковых изменений и злокачественных опухолей у мужчин. Среди них — рак полового члена, анального канала, а также отдельных областей головы и шеи.

Есть у вакцинации и еще один аспект. Мужчина, защищенный от опасных типов ВПЧ, с меньшей вероятностью может передать инфекцию будущей партнерше.

Поэтому специалисты рекомендуют рассматривать вакцинацию против ВПЧ для детей обоих полов. Прививку можно делать с девяти лет. Оптимальным периодом для вакцинации считается возраст от девяти до 14 лет: в этот период иммунная система формирует особенно сильный ответ, а вероятность того, что ребенок уже встретился с вирусом, ниже.

В России зарегистрированы вакцины против ВПЧ, предназначенные для разных групп пациентов. Схему вакцинации врач подбирает с учетом возраста ребенка на момент первой дозы.

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