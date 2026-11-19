Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

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Конфликт вокруг статуса острова длится с 1949 года.

Президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Заявление прозвучало на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«США не поддерживают независимость Тайваня», — сказал Трамп.

Геополитический конфликт вокруг статуса острова Тайвань возник после победы коммунистов в гражданской войне в Китае в 1949 году. КНР считает остров своей провинцией, тогда как сам Тайвань провозгласил суверенитет с собственной конституцией, правительством и армией.

Тайвань расположен недалеко от Шэньчжэня, где проходит саммит АТЭС. На острове сосредоточено производство микрочипов, необходимых для современной экономики и повседневной жизни. Предотвращение эскалации напряженности в этой части Азиатско-Тихоокеанского региона имеет ключевое значение для глобальной безопасности. Делегация Тайваня также принимает участие в форуме.

Также в рамках АТЭС стартовала историческая трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, Трампа и Си. Участникам предстоит обсудить перспективы развития региональной экономики и меры, которые позволят Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) сохранить ведущие позиции в глобальных процессах открытости и экономического развития.

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