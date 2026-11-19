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«Запасного» уже не занимают семейные конфликты?

Британский принц Гарри заявил, что готов вновь вступить в ряды вооруженных сил Великобритании, если возникнет необходимость противостоять России. По его мнению, европейским странам следует серьезнее относиться к потенциальной угрозе и готовиться к возможному военному столкновению. Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью газете The Telegraph.

Разговор состоялся во время неожиданной поездки принца во Львов, где он встретился с украинскими боевиками. Гарри, который ранее десять лет служил в британской армии, подчеркнул, что не исключает возвращения на службу даже спустя много лет.

«Если меня попросят снова вступить в армию и в этом будет необходимость, я на 100% буду готов служить своей стране вместе с другими ветеранами и военнослужащими», — заявил принц.

«Мы должны быть готовы»: Гарри предупредил о возможной войне

В интервью журналисту Доминику Николлсу герцог Сассекский высказался о ситуации с безопасностью в Европе. По словам принца, жители Великобритании должны осознавать возможные угрозы и быть готовыми к изменению обстановки.

«Думаю, нам всем следует беспокоиться, безусловно. И я считаю, что мы должны быть готовы», — подчеркнул он.

Гарри также призвал бывших военнослужащих сохранять готовность вновь вступить в армию.

«Те из нас, кто уже служил, должны быть готовы снова служить», — добавил герцог.

По его мнению, происходящее на Украине дает другим государствам основания пересмотреть подходы к собственной обороне. Принц заявил, что Великобритания и другие страны могут многому научиться на опыте Украины.

Воюют уже десять лет? Что принц сказал о России

Герцог Сассекский также высказал мнение, что противостояние Великобритании и России продолжается значительно дольше, чем принято считать. Он отметил, что конфликт между странами может существовать даже без непосредственных боевых действий.

«То, что над нами не летают беспилотники, пули и ракеты, еще не означает, что мы не находимся в состоянии войны», — заявил Гарри.

Затем он добавил, что, по его ощущениям, подобное противостояние продолжается уже около десяти лет.

Что Гарри сказал о Дональде Трампе и поддержке Украины

Во время беседы принц затронул и политику Соединенных Штатов. Он выразил мнение, что отношение простых людей в США к поддержке Украины отличается от подхода администрации президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, существует большой разрыв между тем, что общество думает о поддержке Украины, которая, по моему мнению, всегда была очень высокой, и позицией определенной группы, в данном случае администрации, которая, возможно, смотрела на это иначе», — заявил герцог.

Гарри также отметил, что европейские государства демонстрируют единство в вопросе помощи Киеву, и выразил надежду на расширение поддержки. При этом он не привел конкретных данных опросов общественного мнения, которые подтверждали бы его оценку настроений жителей США.

Как принц Гарри воевал в Афганистане

Военная служба занимает важное место в биографии младшего сына короля Карла III. Гарри поступил в британскую армию в 2005 году и провел на службе десять лет.

За это время он дослужился до звания капитана и дважды отправлялся в Афганистан. Во время второго периода службы принц управлял ударным вертолетом Apache. В вооруженных силах он оставался до 2015 года, после чего сосредоточился на общественных и благотворительных проектах.

В мемуарах «Запасной», опубликованных в 2023 году, Гарри рассказал, что во время службы в Афганистане убил 25 людей.

Эти откровения вызвали широкую критику, в том числе со стороны бывших британских военачальников, которые посчитали подобные заявления опасными с точки зрения безопасности.

Сможет ли Гарри действительно вернуться в британскую армию

Несмотря на заявленную готовность вновь надеть военную форму, возможность возвращения герцога на службу остается открытым вопросом. После отказа Гарри и Меган Маркл от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи принц лишился ряда почетных военных назначений.

Это произошло в 2021 году, когда супруги окончательно подтвердили решение не возвращаться к прежней роли в королевской семье. В то же время его возможное возвращение в вооруженные силы потребовало бы отдельного решения с учетом действующих требований и вопросов безопасности.

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