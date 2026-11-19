Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Беременность блогера сопровождалась сильной болью.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала в прямом эфире в социальных сетях о тяжелых родах и проблемах со здоровьем, которые появились еще во время беременности. По словам Валерии, она мучилась от сильной боли.

Во время беременности Лерчек почти не могла спать. Боль в правой ноге и области тазобедренного сустава была настолько сильной, что она просыпалась каждые десять минут. Обезболивающие уколы помогали всего на полчаса. Даже обычный подъем по лестнице давался блогеру с трудом.

«Я выла от боли, никак не могла найти положение, в котором заснуть. Я спала с периодичностью по десять минут. И вы сами знаете, что беременным нельзя принимать сильные обезболивающие», — рассказала Лерчек.

Сначала врачи предполагали, что неприятные ощущения связаны с изменениями костей во время беременности.

«И когда мне сделали МРТ, они увидели, что в ноге есть какие-то структурные изменения в кости правой ноги, тазобедренной. Но они сказали, что это вполне нормально, и такое может быть — кости расходятся. Я все ждала, когда наконец-то рожу и кости мои наконец-то сомкнутся, а адские боли пройдут, потому что мы уже устали по этим больницам ездить», — добавила блогер.

Валерия надеялась, что после рождения малыша боль пройдет. Но незадолго до родов ситуация резко изменилась.

Во время УЗИ врач не смогла нормально рассмотреть ребенка. Оказалось, что околоплодных вод практически не осталось. Медик сразу отправила Чекалину готовиться к родам.

Во время кесарева сечения, по словам блогера, старый шов разошелся. А когда врач достала плаценту, та оказалась полностью черной.

«И когда она достала плаценту, она вся была черной. Но она мне это не сказала», — поделилась Валерия.

Из-за отсутствия околоплодных вод плаценту отправили на исследование. Спустя несколько дней Чекалина получила результаты на электронную почту.

«Это был вечер, я была одна в роддоме. Я проверяю почту, и там что-то написано, вижу, что какие-то клетки найдены. Ну, какие, я не помню, было ли там слово рак, раковые? Но что-то какое-то подозрительное. Но так как нужно спать, кормить, вот это все, я думаю: «Ладно, я не буду сильно много внимания этому уделять и нервничать. Завтра придет врач, все мне расскажет», — рассказала она.

Позже у Лерчек обнаружили онкологическое заболевание. Сейчас она готовится к лечению. Ранее Чекалина также рассказала, что собирается составить завещание и уже обсудила с близкими возможные осложнения.

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