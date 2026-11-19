Кушнер и Уиткофф поехали в Берлин для переговоров с Зеленским

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Представители США встретятся также с «коалицией желающих».

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер поехали на переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом родственник Трампа сообщил на своей странице в социальной сети.

«Мы со Стивом Уиткоффом направляемся в Берлин для консультаций с Зеленским и европейскими лидерами на встрече «коалиции желающих», — написал пост Кушнер.

Представители Соединенных Штатов приедут в столицу Германии для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Зять главы Белого дома уточнил, что одной из тем будут гарантии безопасности Незалежной после завершения конфликта. Также будет поднят вопрос возможного участия «коалиции желающих» в обеспечении послевоенной безопасности.

Ранее Джаред Кушнер сообщил, что обсудил с помощником российского лидера Юрием Ушаковым прогресс в переговорах по Украине. Также они обговорили дальнейшие шаги на пути к миру.

Еще Кушер и Уиткофф проводил телефонные переговоры с украинской стороной и европейскими партнерами. В нем участвовали советники по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также представители Евросоюза и НАТО. Одной из тем стало восстановление прямого диалога между Европой и Россией.

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