Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Поклонники заметили изменения во внешности блогера еще до того, как она сама заговорила о них.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала подписчикам о косметической процедуре, которую сделала перед поездкой в Китай. Во время прямого эфира она призналась, что решила увеличить губы, несмотря на длительный перерыв в подобных вмешательствах.

Внимание аудитории привлекли синяки на губах Чекалиной. Подписчики стали спрашивать блогера, что произошло. Валерия не стала скрывать причину.

«Да, у меня синяки на губах, потому что ко мне приходила моя знакомая. Я очень долго не делала такие процедуры. Тут мне врач разрешил, и я подколола губы», — объяснила Чекалина.

При этом блогер призналась, что понимает реакцию аудитории. По ее словам, со стороны решение заняться внешностью в период лечения действительно может показаться неожиданным. Однако перед процедурой она, как утверждает Чекалина, получила разрешение врача и после этого решила вернуться к привычному уходу за внешностью.

«Может быть, для вас странно, что я как больная это делаю, но не знаю. Я спросила у врача, мне разрешили. Я продолжаю жить обычной жизнью», — сказала блогер.

В последние недели жизнь Чекалиной заметно изменилась. Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ о ее помиловании. Решение освободило блогера от условного наказания и штрафа в размере 765 миллионов рублей, а также сняло установленный ранее запрет на деятельность в интернете.

После этого Чекалина смогла оформить поездку в Китай, где рассчитывает пройти лечение. Ранее она сообщала о планах отправиться за границу для терапии онкологического заболевания, в том числе рассчитывая на CAR-T-клеточную терапию.

Изначально поездка была запланирована на начало ноября, однако судебные ограничения не позволили блогеру выехать из России. После помилования и получения загранпаспорта эта проблема была решена.

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