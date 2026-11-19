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Почти шесть десятилетий она помогала создавать фильмы, ставшие легендами мирового кино. Однако за кадром ее собственной жизни не оказалось той славы, которую получили знаменитые коллеги.

Британская актриса Тина Симмонс умерла после почти 60 лет работы в кино. Page Six рассказали, чем была известна артистка.

Симмонс не была звездой первой величины, однако ее лицо знакомо миллионам зрителей. Она появлялась в крупнейших голливудских проектах, играла небольшие эпизодические роли, работала в массовке и заменяла знаменитых актрис на съемочной площадке.

За свою карьеру Тина успела поработать над сотнями проектов. Среди них — фильмы о Джеймсе Бонде, «Возвращение джедая», «Супермен», «Миссия невыполнима» и «Темный рыцарь».

Нашли мертвой в квартире: что известно о смерти Тины Симмонс

О кончине актрисы стало известно в середине ноября 2026 года. По сообщениям британских СМИ, ее тело обнаружили дома. Одной из первых о потере рассказала Мэдлин Смит, сыгравшая девушку Бонда в фильме «Живи и дай умереть». Женщины дружили почти шесть десятилетий.

«Я опустошена. Тину Симмонс нашли мертвой в ее квартире. Ужасно. Мы дружили, кажется, с 1968 года», — написала Смит в социальных сетях.

Актриса также выразила сожаление, что ее подруга умерла в одиночестве, и выразила надежду на проведение памятного мероприятия в ее честь. Причина смерти Симмонс пока не объявлена.

Появилась в «Звездных войнах», но ее имени не было в титрах

Одной из наиболее известных работ Симмонс стало участие в фильме Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая 1983 года. Она сыграла техника повстанцев, появившегося в сценах подготовки к атаке на вторую Звезду Смерти.

Роль была небольшой, но ее запомнили поклонники космической саги. Спустя десятилетия Симмонс продолжали приглашать на фестивали и встречи с фанатами.

При этом ее карьера складывалась иначе, чем у исполнителей главных ролей. Тина часто появлялась лишь на несколько секунд, но именно благодаря таким актерам огромные фантастические миры выглядели населенными и живыми.

Пять фильмов о Джеймсе Бонде и работа с Бритт Экланд

Особое место в карьере Симмонс занимала бондиана. Она появлялась в нескольких фильмах о британском суперагенте, причем каждый раз в новом образе. В «Осьминожке» она сыграла посетительницу цирка, в «Виде на убийство» — владелицу скаковой лошади, а в «Искрах из глаз» — агента.

Позднее актриса появилась среди гостей ледяного дворца в фильме «Умри, но не сейчас», а в картине «Не время умирать» 2021 года сыграла участницу организации «Спектр».

Кроме того, во время работы над фильмом «Человек с золотым пистолетом» в 1974 году Симмонс была дублершей Бритт Экланд, исполнившей роль Мэри Гуднайт. Так за несколько десятилетий актриса успела поработать над бондианой с разными исполнителями главной роли.

Дублировала Мэрил Стрип и Хелен Миррен

Симмонс не ограничивалась появлением перед камерой. Ее часто приглашали в качестве дублера или стенд-ина — человека, который заменяет исполнителя главной роли во время подготовки освещения, настройки камер и других технических этапов съемок.

Тина работала с Мэрил Стрип, Хелен Миррен, Мирандой Ричардсон, Джеммой Джонс и Эллен Грин. В частности, она заменяла Миррен на съемках боевика «РЭД-2».

Подобная работа редко приносит широкую известность. Зритель может вообще не узнать, кто помогал съемочной группе готовить сцены с участием любимых актеров. Однако от таких специалистов зависит организация съемочного процесса, особенно при работе над крупными фильмами с дорогостоящими декорациями и сложным освещением.

Успела поработать и с Marvel, и с DC

Фильмография Симмонс охватывала сразу несколько крупнейших кинематографических вселенных. Она участвовала в съемках картин «Супермен 3», «Супермен 4», «Супердевушка» и «Темный рыцарь» Кристофера Нолана.

Актриса также появлялась в проектах Marvel, включая «Доктор Стрэндж» и «Человек-паук: Вдали от дома». Среди других известных работ — «Кто подставил кролика Роджера», «Магазинчик ужасов» и «Миссия невыполнима».

Снималась Тина и для британского телевидения. В числе ее проектов были сериалы «Доктор Кто», «Жители Ист-Энда», «Улица Коронации», «Чисто английское убийство» и другие популярные шоу.

За десятилетия работы Симмонс оказалась причастна к огромному количеству знаменитых постановок, оставаясь при этом практически неизвестной широкой публике.

«Она дарила людям радость»: как коллеги простились с актрисой

В последние годы Симмонс стала постоянной гостьей встреч поклонников научной фантастики и кинофестивалей. На таких мероприятиях она рассказывала истории со съемок, фотографировалась с фанатами и делилась воспоминаниями о работе со знаменитыми артистами.

Организаторы Gosport Comic Con отметили ее доброту, чувство юмора и открытость. Слова соболезнования опубликовало и сообщество The Bearded Trio, посвященное творчеству Джорджа Лукаса и Джона Уильямса.

Его представители назвали Тину любимой участницей кинематографического сообщества, которую ценили не только за профессионализм, но и за человеческие качества.

Поклонники Джеймса Бонда из сообщества 007 Travellers также вспомнили многочисленные появления Симмонс в фильмах о суперагенте и выразили соболезнования ее близким.

За почти 60 лет Тина Симмонс так и не стала знаменитостью, чье имя крупными буквами пишут на киноафишах. Но ее работа сохранилась в фильмах, которые продолжают смотреть миллионы людей по всему миру.

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