Путин, Трамп и Си встретятся в зале с круглым столом и большой картиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Место для переговоров находится в резиденции председателя КНР.

Центральное телевидение Китая продемонстрировало зал, в котором пройдет трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

В помещении стоит круглый деревянный стол с букетом розовых цветов в середине. Рядом стоят флаги трех государств, а на стене висит большая пейзажная картина с изображением гор и облаков.

Переговоры Путина, Трампа и Си пройдут в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova

Ранее Путин и Трамп провели двусторонние переговоры, которые продолжались около 40 минут. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор прошел в позитивном ключе.

Местом проведения трехсторонних переговоров станет резиденция председателя КНР. По словам Ушакова, предстоящая встреча имеет особое символическое значение, поскольку руководители трех стран впервые соберутся за одним столом в таком формате.

Ожидается, что стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине, вопросы безопасности и контроля над ядерными вооружениями. В Кремле рассчитывают, что диалог по ключевым мировым проблемам окажет существенное влияние на стабилизацию международной обстановки.

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