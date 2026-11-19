Трамп хорошо ладит и с Путиным, и с Зеленским

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Президент США высказался об общении с главами двух государств после завершения личной беседы с президентом РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, несмотря на существенные различия между ними. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

«Я хорошо лажу с обоими. Они очень разные люди», — сказал Трамп, говоря о ситуации вокруг Украины.

Заявление прозвучало после состоявшейся в Шэньчжэне встречи президентов РФ и США. Переговоры Путина и Трампа прошли в Центре международных обменов на площадке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, именно украинская тематика стала основной во время беседы двух лидеров. Кроме того, президенты затронули двусторонние отношения России и США.

При этом Ушаков отметил, что каких-либо особо важных заявлений по итогам разговора Путина и Трампа сделано не было. Встреча продолжалась около 35–40 минут и, по словам помощника президента, в том числе была подготовительной перед предстоящими переговорами с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В объединение входят 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

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