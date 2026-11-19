«Очень разные люди»: Трамп об отношениях с Путиным и Зеленским
Трамп хорошо ладит и с Путиным, и с Зеленским
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Президент США высказался об общении с главами двух государств после завершения личной беседы с президентом РФ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, несмотря на существенные различия между ними. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.
«Я хорошо лажу с обоими. Они очень разные люди», — сказал Трамп, говоря о ситуации вокруг Украины.
Заявление прозвучало после состоявшейся в Шэньчжэне встречи президентов РФ и США. Переговоры Путина и Трампа прошли в Центре международных обменов на площадке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, именно украинская тематика стала основной во время беседы двух лидеров. Кроме того, президенты затронули двусторонние отношения России и США.
При этом Ушаков отметил, что каких-либо особо важных заявлений по итогам разговора Путина и Трампа сделано не было. Встреча продолжалась около 35–40 минут и, по словам помощника президента, в том числе была подготовительной перед предстоящими переговорами с участием председателя КНР Си Цзиньпина.
Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В объединение входят 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
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