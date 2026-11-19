Фото: ИЗВЕСТИЯ/Максим Романов

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Ситуацию под личный контроль взял губернатор области.

Украинские беспилотники атаковали Курск. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что над городом сработала система ПВО. Также, по предварительной информации, в одном из зданий, расположенных в центре Курска, было зафиксировано задымление.

Хинштейн взял ситуацию под личный контроль. Он также добавил, что информация о произошедшем уточняется.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников на Северский район Краснодарского края.

Обломки дронов были обнаружены по девяти адресам. Более того, падение фрагментов дронов спровоцировало возгорание на двух предприятиях. В частных домовладениях разбиты окна, у одного из домов повреждена крыша.

Еще два человека погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на Крым.

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